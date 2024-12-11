محمد بن راشد: التميز أسلوب حياة في الإمارات وانعكاس لرؤية أخي رئيس الدولة لبناء حكومة تواكب الطموحات

سموه: مسيرتنا في التميز مستمرة وطموحاتنا لا حدود لها

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التميز الحكومي ثقافة مستدامة تجسد التزام الإمارات بخدمة المجتمع وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين، وقال إن «التميز هو أسلوب حياة في دولة الإمارات، وهو انعكاس لرؤية أخي رئيس الدولة لبناء حكومة تواكب الطموحات وتستشرف المستقبل، واليوم لا نحتفي فقط بالإنجازات، بل نؤكد أن مسيرتنا في التميز مستمرة، وأن طموحاتنا لا حدود لها».

وقال سموه: «الابتكار في العمل الحكومي لم يعد خياراً بل ضرورة، ونحن هنا اليوم لنكرم المبدعين الذين نجحوا في تحويل التحديات إلى فرص ووضعوا حلولاً تحوّلية جعلت من الخدمات الحكومية نموذجاً يحتذى به، والجائزة ليست محطة للاحتفال فقط، بل هي رسالة واضحة بأن المستقبل يُبنى بالإبداع والإصرار على تحقيق الأفضل».

وأضاف سموه: «بينما نحتفي بالفائزين اليوم، نؤكد أن هذه الجائزة ليست نهاية المطاف بل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، فالتميز هو رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار.. دولتنا تستحق الأفضل، وشعبنا يستحق التميز في كل ما نقدمه».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024: «في لقاء حكومي اتحادي كبير.. احتفينا اليوم بالفائزين في جوائز الأداء الحكومي المتميز.. احتفينا بأفضل وزارة وأفضل هيئة وأفضل مدير عام وأفضل موظف اتحادي وأفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وغيرهم..».

وأضاف سموه: «احتفينا أيضاً بأفضل الجهات أداءً في خدمة الناس.. وأفضلهم في التواصل والابتكار والتشريع.. وأفضل في التطوير المستمر.. وغيرها من الفئات.. كما كرمنا اليوم شخصيتين وطنيتين بوشاح محمد بن راشد لدورهما الكبير في قيادة مبادرات ومشاريع وطنية.. وأثرهما الكبير في المجتمع الإماراتي.. كرمنا الشيخ عمار بن حميد بن راشد ولي عهد عجمان.. لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية»، كما دون سموه «احتفينا أيضاً بالشيخ ذياب بن محمد بن زايد.. لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد.. ودوره المجتمعي في مشاريع مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده.. وغيرها من حزم المبادرات المجتمعية التي يطلقها ويشرف عليها باستمرار لخدمة شعب الإمارات..».

وأضاف: «مسيرة التطوير مستمرة.. ومتابعة الأداء الحكومي مستمرة.. ومسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد بإذن الله تعالى».

وشاح محمد بن راشد

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب الإنجازات الوطنية الاستثنائية وقصص النجاح الملهمة في التميز والعطاء من أجل الإمارات، والتي تستحق التكريم بأوشحة محمد بن راشد، إذ كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الذي يُعد نموذجاً للقائد الذي يعمل بجد وإصرار لضمان أن تكون حكومة عجمان شريكاً فعّالاً ومتكاملاً مع الحكومة الاتحادية، فقد جعل سموه التكامل مع الحكومة الاتحادية محور اهتمامه الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية مثل «رؤية عجمان 2021» و«رؤية عجمان 2030» المتوائمة مع الأجندة والأولويات الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب برامج نوعية مثل برنامج عجمان للتميز، لترسيخ ثقافة التميز والابتكار في المؤسسات الحكومية.

وقاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مبادرات نوعية مستوحاة من أفضل الممارسات الاتحادية، منها اعتماد نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تأكيداً على التزام الإمارة بتقديم خدمات بمعايير عالمية.

كما أطلق سموه مبادرة المتسوق السري لتعزيز الشفافية وقياس رضا المتعاملين، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة.

كما أنشأ مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان جودة التعليم الخاص. ويمثل سموه نموذجاً للقائد الذي يسعى لتعزيز تكامل حكومة عجمان مع الحكومة الاتحادية، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في التميز والريادة.

قائد ملهم

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بوشاح محمد بن راشد.

ويقود سمو الشيخ ذياب إنجازات وطنية بارزة تشمل مشروع قطار الاتحاد، الذي يمثل نظام نقل بري مستدام يربط إمارات الدولة ويعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويوفر فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج الوطني للسكك الحديدية الهادف إلى ربط الإمارات بالدول الخليجية المجاورة مستقبلاً، ممهداً للتكامل الاقتصادي والتنقل السلس بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكرئيس لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أطلق سمو الشيخ ذياب مشروع «قرى الإمارات»، الذي يهدف إلى استثمار مليار درهم لتطوير 10 قرى، بما في ذلك قرى قدفع ومصفوت، لتعزيز السياحة وتحسين جودة الحياة، إذ يشمل المشروع إطلاق 50 مشروعاً تنموياً، وتدريب 200 شاب وشابة، وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص بقيمة 300 مليون درهم لدعم التنمية في تلك القرى.

كما أطلق سموه حزمة مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتشمل إنشاء 10 مجالس مجتمعية، و10 مساحات لكبار المواطنين، وأكاديمية لمحتوى الطفل لتعزيز اللغة والهوية العربية.

كما تضمنت مبادرات سموه تشكيل مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني وبرامج لاكتشاف وتدريب 10 آلاف موهبة رياضية، وتطوير 3 مرافق رياضية مجتمعية.

ويعتبر سموه قائداً ملهماً يجسد رؤية مستقبلية طموحة تضع التنمية المستدامة وتمكين الشباب في قلب مسيرة الوطن نحو الريادة، ويولي أهمية خاصة لدعم الشباب وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم من خلال ترؤسه مؤسسة الإمارات ومركز الشباب العربي، كما يعمل سموه على دعم قرى الإمارات وتطويرها عبر نماذج تنموية مستدامة والارتقاء بمستويات المعيشية وجودة الحياة فيها، وذلك من خلال ترؤسه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضمن الفئة المؤسسية للجائزة عدداً من الجهات الاتحادية، حيث نالت جائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وزارة الداخلية ووزارة المالية، وفازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وزارة الخارجية.

أبرز الفائزين بجائزة

محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024:

• وزارتا الداخلية والمالية تفوزان بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز

• وزارة الخارجية تنال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف

• وزارة الاقتصاد تفوز في فئة الوزارات أقل من 500 موظف

• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة للطيران المدني يفوزان بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف

• هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف

• وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تفوزان بجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء

• فيصل البنّاي ينال «ميدالية فخر الإمارات» عن دوره في مجال أبحاث التكنولوجيا المتطورة والتطوير التقني

• الدكتورة رفيعة غباش تنال «ميدالية فخر الإمارات» لدورها الثقافي والأكاديمي