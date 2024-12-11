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الإمارات

حمدان بن محمد يكرّم الفائزين بميدالية «فخر الإمارات»

  • الميدالية تمنح لأصحاب الخدمات الجليلة والنجاحات الوطنية
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البيان

دبي
محمد بن راشد خلال حفل التكريم بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وعمار النعيمي وسيف بن زايد وعبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك
محمد بن راشد خلال حفل التكريم بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وعمار النعيمي وسيف بن زايد وعبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك
حمدان بن محمد خلال حفل التكريم
حمدان بن محمد خلال حفل التكريم
حمدان بن محمد خلال تكريم فيصل البناي بميدالية «فخر الإمارات»
حمدان بن محمد خلال تكريم فيصل البناي بميدالية «فخر الإمارات»
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة الخارجية بجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين بحضور ريم الهاشمي وأحمد الصايغ ونورة الكعبي وشخبوط بن نهيان وخليفة المرر
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة الخارجية بجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين بحضور ريم الهاشمي وأحمد الصايغ ونورة الكعبي وشخبوط بن نهيان وخليفة المرر
حمدان بن محمد خلال تكريم رفيعة غباش بميدالية فخر الإمارات
حمدان بن محمد خلال تكريم رفيعة غباش بميدالية فخر الإمارات
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة المالية بحضور محمد الحسيني ويونس الخوري
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة المالية بحضور محمد الحسيني ويونس الخوري
سموه خلال تكريم وزارة الاقتصاد بحضور عبدالله بن طوق وثاني الزيودي وعبدالله آل صالح
سموه خلال تكريم وزارة الاقتصاد بحضور عبدالله بن طوق وثاني الزيودي وعبدالله آل صالح
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحضور عبدالرحمن العور
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحضور عبدالرحمن العور
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية
حمدان بن محمد خلال تكريم وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية
سموه خلال تكريم وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في مجال تمكين الشباب
سموه خلال تكريم وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في مجال تمكين الشباب
سموه خلال تكريم وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي
سموه خلال تكريم وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، الفائزين بميدالية «فخر الإمارات» التي تمنح لمواطني الدولة ممن أسهموا بشكل جلي في خدمة المجتمع في المجالات المختلفة، وقدموا خدمات جليلة للإنسانية، بالإضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة.

ونال «ميدالية فخر الإمارات» معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ايدج».

ويقود البناي أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وأسهم في استقطاب أفضل العقول عالمياً ومحلياً لإرساء اقتصاد المعرفة وإبراز دولة الإمارات كمركز عالمي في مجال الأبحاث وتطوير التقنية المتقدمة، ويُعد واحداً من قادة العالم في مجال التقنيات المتقدمة، كما أسهم في إطلاق مبادرات عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما نال «ميدالية فخر الإمارات» الدكتورة رفيعة عبيد غباش، التي تعد رائدة في مجال خدمة المجتمع؛ إذ أسست متحف المرأة الذي وثق عطاء المرأة الإماراتية في كل المجالات، كما أنها أول طبيبة نفسية إماراتية في مستشفى راشد، ثم عميدة لكلية الطب بجامعة الإمارات بمدينة العين، ثم رئيسة لجامعة الخليج العربي في البحرين.

كما أسست متحف الفن الإماراتي الذي يبرز الحركة الفنية في الإمارات، وما زالت ناشطة في البحوث الطبية والمؤلفات الثقافية والتوثيق التاريخي؛ ولعل «موسوعة المرأة الإماراتية» هي أبرز تصنيفاتها في هذا المجال.

كما كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد الفائزين بالجوائز المؤسسية الفرعية، وفازت بجائزة أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وزارة الاقتصاد؛ إذ تمنح هذه الجائزة للجهات الأكثر تميزاً في تحقيق الموقع الريادي للدولة وتنافسيتها عالمياً.

وفازت بجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وزارة الداخلية؛ إذ تمنح هذه الجائزة للجهات التي حققت نتائج متميزة من خلال تبني الابتكار في عملها.

وفازت بجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وزارة الخارجية؛ حيث تمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في ابتكار خدمات استباقية، وتطبيق حلول ومبادرات لتحسين وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين.

كما فازت وزارة المالية، بجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، التي تمنح لأكثر الجهات تميزاً في تطوير تشريعات وقوانين مرنة، ما يعزز الجاهزية الحكومية ويستبق تحديات المستقبل ويسهم في تحقيق أثر إيجابي على جودة حياة المجتمع.

وفازت وزارة الداخلية، بجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، التي تمنح للجهة الأكثر تميزاً في تبني الفكر التحولي في عملها والتي تمكنت من تطوير وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى تواكب توجهات الدولة المستقبلية.

وفازت بجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ حيث تمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع وترسيخ التكامل مع الجهات الحكومية في تصميم الخدمات والحلول، في حين فازت وزارة الداخلية، بجائزة أفضل جهة في مجال تمكين الشباب التي تمنح للجهات الأكثر تميزاً في دعم الشباب وتمكينهم في العمل والإنجاز.