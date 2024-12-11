سيف وعبدالله بن زايد يكرمان الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك ضمن تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2024.

وسام

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، المقدم سيف خميس المزروعي، من وزارة الداخلية، ود. سعيد حسن المراشدة، من وزارة العدل، وفي فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، المقدم د. ريم صباح قمبر، من وزارة الداخلية.

وفي فئة وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، فاز بالوسام النقيب راشد بن حمدان النعيمي، من وزارة الداخلية، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، مريم سلطان سالم الزعابي، من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

الكوادر المتخصصة

كما كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الحفل الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء؛ حيث فاز عبدالله سالم عبيد الظاهري، بوسام رئيس مجلس الوزراء للسفير المتميز، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء للسفيرة المتميزة، آمنة محمود محمد فكري، وفاز بالوسام لأفضل مدير مدرسة، سلامة خلفان عبيد المزروعي، من وزارة التربية والتعليم، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، عبد اللطيف عبدالله السيابي، من وزارة التربية والتعليم، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، الدكتور صقر عبدالله المعلا، من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

يذكر أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، تعد أرفع جائزة حكومية في دولة الإمارات، حيث أطلقت ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بهدف دعم ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع الجهات الحكومية على تبني الابتكار كركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة. وقد نجحت الجائزة على مدار دوراتها السابقة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية وفي تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات والكوادر.