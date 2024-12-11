مكتوم بن محمد يكرّم الفائزين في «الفئات القيادية»

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين في «الفئات القيادية»؛ وذلك ضمن الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، عبدالله أحمد آل صالح، من وزارة الاقتصاد، وبوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد، جمعة محمد الكيت، من وزارة الاقتصاد، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي، محمد يوسف الرمسي، من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وبوسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز فئة مديري الإدارات، د. محمد إبراهيم الظاهري، من وزارة الخارجية.