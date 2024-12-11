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الإمارات

مكتوم بن محمد يكرّم الفائزين في «الفئات القيادية»

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البيان

دبي
محمد بن راشد خلال تكريم وزارة المالية بحضور مكتوم بن محمد ومحمد الحسيني ويونس الخوري وسعيد اليتيم ومريم الأميري
محمد بن راشد خلال تكريم وزارة المالية بحضور مكتوم بن محمد ومحمد الحسيني ويونس الخوري وسعيد اليتيم ومريم الأميري
مكتوم بن محمد خلال الحفل
مكتوم بن محمد خلال الحفل
مكتوم بن محمد خلال تكريم عبدالله آل صالح بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة
مكتوم بن محمد خلال تكريم عبدالله آل صالح بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة
سموه مكرّماً أحمد الفلاسي بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام
سموه مكرّماً أحمد الفلاسي بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام
مكتوم بن محمد مكرّماً محمد الرمسي بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي
مكتوم بن محمد مكرّماً محمد الرمسي بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي
سموه مكرّماً جمعة الكيت من وزارة الاقتصاد
سموه مكرّماً جمعة الكيت من وزارة الاقتصاد
سموه مكرّماً محمد الظاهري بوسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز فئة مديري الإدارات
سموه مكرّماً محمد الظاهري بوسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز فئة مديري الإدارات

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين في «الفئات القيادية»؛ وذلك ضمن الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، عبدالله أحمد آل صالح، من وزارة الاقتصاد، وبوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد، جمعة محمد الكيت، من وزارة الاقتصاد، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي، محمد يوسف الرمسي، من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وبوسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز فئة مديري الإدارات، د. محمد إبراهيم الظاهري، من وزارة الخارجية.