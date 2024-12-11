منصور بن زايد يكرّم الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية

كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية، إذ نال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أقل من 500 موظف، وزارة الاقتصاد، وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني.

وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وفاز بجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء والتي تمنح للجهة الحكومية التي حققت قفزة نوعية في الأداء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.