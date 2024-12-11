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الإمارات

منصور بن زايد يكرّم الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية

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البيان

دبي
محمد بن راشد ومنصور بن زايد خلال حفل التكريم
محمد بن راشد ومنصور بن زايد خلال حفل التكريم
منصور بن زايد مكرّماً وزارة الاقتصاد بحضور عبدالله بن طوق وثاني الزيودي وعبدالله آل صالح
منصور بن زايد مكرّماً وزارة الاقتصاد بحضور عبدالله بن طوق وثاني الزيودي وعبدالله آل صالح
منصور بن زايد مكرّماً الهيئة العامة للطيران المدني بحضور عبدالله بن طوق وسيف السويدي
منصور بن زايد مكرّماً الهيئة العامة للطيران المدني بحضور عبدالله بن طوق وسيف السويدي
سموه خلال تكريم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحضور عبدالرحمن العور
سموه خلال تكريم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحضور عبدالرحمن العور
منصور بن زايد مكرّماً مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحضور خالد بالعمى
منصور بن زايد مكرّماً مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحضور خالد بالعمى
سموه خلال تكريم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بحضور ماجد المسمار
سموه خلال تكريم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بحضور ماجد المسمار
منصور بن زايد خلال تكريم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
منصور بن زايد خلال تكريم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية، إذ نال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أقل من 500 موظف، وزارة الاقتصاد، وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني.

وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وفاز بجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء والتي تمنح للجهة الحكومية التي حققت قفزة نوعية في الأداء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.