سلطان بن أحمد: مواصلة تطوير البحث العلمي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة، في مكتب سموه بمقر الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس الجدد، مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس السابق على ما أسهموا به من جهود حثيثة أسهمت في تطوير الجامعة والنهوض بمستواها على مختلف الأصعدة، مثنياً سموه على دورهم المحوري في مسيرة تقدمها وتطورها.

وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بما حققته الجامعة من إنجازات عززت سمعتها المؤسسية، وأسهمت في تقدمها في التصنيفات الدولية، إضافة إلى إطلاق مبادرات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومحاكاة الرعاية الصحية والابتكار، مثنياً سموه على استمرار العمليات الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى تخريج الطلبة في المواعيد المقررة رغم التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومواصلة تطوير منظومة البحث العلمي وتحديث البرامج الأكاديمية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتسريع استيعاب التقنيات الناشئة في التعليم والبحث والعمليات المؤسسية، إلى جانب الحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في تطوير المواهب الإماراتية وتنمية القيادات المستقبلية.

واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2026 - 2027م، والتي بلغت ملياراً وثلاثمائة وستين مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2025 - 2026م، والبالغ عددهم الإجمالي 1927 خريجاً وخريجة، منهم 1500 بدرجة البكالوريوس، و66 بدرجة الدكتوراه، و355 بدرجة الماجستير، و6 بدرجة دبلوم الدراسات العليا.

واعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة وأقر إنشاء مركز جامعة الشارقة للروبوتات، والبدء في تأسيس مركز جامعة الشارقة للابتكار بالشراكة مع شركة «LG».