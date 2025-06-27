عبدالله بن سالم يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2024

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2024، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وكرم سموه، الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة من المؤسسات والأفراد والمنشآت الاقتصادية المحلية والخليجية، بالإضافة إلى الشركاء والرعاة ولجنة التحكيم وفريق عمل الجائزة تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في إنجاحها.

وفاز بالجائزة لهذا العام 17 منشأة ورائد أعمال ،وألقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، كلمة في حفل التكريم الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، أشار فيها إلى أن الجائزة تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه المستمر للمبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز ثقافة الجودة والإبداع في بيئة العمل.

وتقدّم العويس بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على دعم سموّهما اللامحدود للجائزة ورعايتها بشكل دائم، ما مكّنها من ترسيخ مكانتها الرائدة كمحرك رئيس لنشر ثقافة التميز.