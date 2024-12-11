سلطان القاسمي يشكّل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وعضوية عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

أكاديمية التعليم

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين نائب لمدير أكاديمية الشارقة للتعليم. ونص المرسوم على أن تُعيّن خولة أحمد الحوسني نائباً لمدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.