حمدان بن زايد: جعلها الله سنة خير ورحمة وأمن وسلام

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، سائلاً الله أن يجعلها سنة خير ورحمة وأمن وسلام على وطننا والأمة العربية والإسلامية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ. نسأل الله أن يجعلها سنة خير ورحمة وأمن وسلام على وطننا والأمة العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير».