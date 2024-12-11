سعود بن صقر يبحث فرص التعاون بين رأس الخيمة وشنجن الصينية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من مدينة شنجن الصينية، ضم أعضاء من بلديتها، إضافة إلى قادة أعمال عدد من الشركات الخاصة.

ورحب سموه بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره للعلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية مع الصين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعود بالخير والنماء على الجانبين ويحقق التنمية المستدامة للإمارة والمدينة.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون بين إمارة رأس الخيمة ومدينة شنجن، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتوسع في مجالات متعددة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار المشترك.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الصيني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين إعجابهم بالتطورات التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في القطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.

سفير بلجيكا

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع مملكة بلجيكا في المجالات المختلفة، كما تبادل معه الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر أنطوان ديلكور، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.