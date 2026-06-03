حملة لتعزيز صحة حجاج الدولة بعد العودة

استكملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تنفيذ حملة «حج صحي وآمن» بالتزامن مع عودة حجاج الدولة من الأراضي المقدسة، في إطار منظومة وقائية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية أفراد المجتمع عبر مختلف مراحل رحلة الحج.

وأكدت الوزارة أن تعزيز الوعي بالممارسات الوقائية بعد العودة يسهم في دعم سلامة الأسر والمجتمع، وترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية المرتبطة بالوقاية من العدوى، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية المجتمعية بما يعزز مرونة المنظومة الصحية وقدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات الصحية.

ودعت الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الصحية خلال الأيام الأولى بعد العودة، بما يشمل الحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإكثار من شرب السوائل، والالتزام بالخطط العلاجية لأصحاب الأمراض المزمنة. كما أوصت الوزارة الحجاج الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مثل الحمى أو السعال بما يؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية خلال أول أسبوعين بعد العودة من السفر، بمراجعة الطبيب.