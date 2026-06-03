4500 مشارك من 120 دولة في «حوار الحضارات»

تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع»، بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر، الذي يستضيفه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، وبالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها عدد من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين.ويتضمن المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة شخصية التسامح لعام 2026، وجائزة مؤسسة التسامح، تقديراً للإسهامات البارزة في نشر قيم الحوار والتفاهم الإنساني وتعزيز التقارب بين الثقافات والشعوب.

ويتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 4500 مشارك يمثلون ما يزيد على 120 دولة، بما يعكس مكانته منصة عالمية تجمع الخبراء وصنّاع القرار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالإعلام والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على الأسرة والمجتمع.