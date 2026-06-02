استقبال حافل للحجاج في مطارات الدولة

أبوظبي، الشارقة - ريد السويدي، وام

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تنظيم فعالية استقبال حجاج الدولة في مطاري زايد ودبي تحت شعار: «الإمارات ترحب بعودة الحجاج».

وأكدت الهيئة أن استقبال الحجاج وتهنئتهم بالحج المبرور مبادرة أصيلة تعد امتداداً لعاداتنا وقيمنا المجتمعية المترسخة التي يتوارثها الأجيال في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تترجم اهتمام الدولة وقيادتنا الرشيدة بالحجاج وكل أفراد المجتمع ومشاركتهم الفرحة وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في المناسبات السعيدة.

واستقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار زايد الدولي بالورود وعبارات التهنئة، احتفاءً بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك الحج.

وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الإنساني ومشاركة أفراد المجتمع مناسباتهم السعيدة.وهنأت شرطة أبوظبي الحجاج بسلامة الوصول، متمنية لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

وتحولت قاعة الوصول في مطار الشارقة الدولي، مساء أمس، إلى مشهد إنساني مؤثر، مع عودة أفواج الحجاج إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة بين عرفات ومزدلفة ومنى.

وقبل وصول الرحلات بساعات، بدأت الأسر بالتوافد إلى المطار وهي تحمل الورود والهدايا، في انتظار لحظة اللقاء، وسط ترقب عند بوابات الوصول للقادمين من المملكة العربية السعودية.

ونفذت هيئة مطار الشارقة الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية، خطة تشغيلية متكاملة لتسهيل إجراءات الوصول وانسيابية الحركة، عبر فرق ميدانية تولت تسريع إجراءات الدخول واستلام الأمتعة. كما شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في استقبال الحجاج، حيث قدمت الورود والهدايا التذكارية، في مبادرة تعكس قيم الضيافة الإماراتية واهتمامها بضيوف الرحمن.

وقال المواطن الحاج عبدالله محمد اللقيطي، إن التنظيم العالي سهّل أداء المناسك بيسر وطمأنينة. وعبّرت المواطنة أم فاطمة السويدي عن فرحتها الكبيرة بأداء الفريضة بعد سنوات من الانتظار، وأشادت بمستوى التنظيم والخدمات التي ساعدت الحجاج على أداء مناسكهم بسهولة وراحة. من جهتها، قالت المواطنة أم سلطان سويدان، إن لحظات الاستقبال في المطار كانت مؤثرة، خاصة مشاهد اللقاء بين الأسر بعد طول غياب.