برعاية وحضور محمد بن راشد..تكريم الجهات والفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

يكرّم اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وتُمثل "جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز منظومة ريادية ترسّخ النهج المستقبلي، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل العمل الحكومي في الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم، يتبنى التميز ثقافة مستدامة في عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات والأداء المتميز في مختلف المجالات.