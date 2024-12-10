محمد بن زايد: الإمارات حريصة على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها

رئيس الدولة: ندعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات في أبوظبي أمس، مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمعهما، كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين التزام البلدين بدعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على ضرورة احتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

وخلال اتصال هاتفي مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية.

وبحث سموه والمسؤولة الأوروبية خلال الاتصال تطورات الأحداث الجارية في سوريا، وشدد الجانبان على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر. كما تم استعراض مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.



