محمد الشرقي: ضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات متكاملة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء على مُستجدات برامج ومبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارة، ومنصة برنامج «حياة»، المنصة الوطنية المخصصة للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية. كما تم استعراض جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم رعاية صحية متميزة وتعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية في الفجيرة.

وأكد سموه، أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة في القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمات متكاملة تسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في الإمارة، مُشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد.

من جانبه، عبر الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديره لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، ودعمه المستمر للقطاع الصحي في الإمارة، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى تعزيز التعاون مع الجهات المحلية كافة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في إمارة الفجيرة.

مشاريع

من جانبه، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس ورجل الأعمال إيرول غراهام ماسك.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول عدد من المشاريع التطويرية المتعلقة بمجال الطاقة والتكنولوجيا والتجارة، وبحث سبل التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في هذه المجالات.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، اهتمام الإمارة بتعزيز فرص الاستثمار الدولي في أهم القطاعات، مشيراً إلى مكانتها العالمية الرائدة كوجهة جاذبة للاستثمار بما يخدم توجهات الإمارة واستراتيجيتها التنموية الشاملة.

ونوّه سموه بالاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم المبادرات ومشاريع الاستثمار والتطوير التي تدعم تحقيق اقتصاد قائم على الابتكار والتطور المستدام.