محمد بن راشد يعزي في وفاة مبارك المنصوري

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مبارك محمد بن عيسى المطيوعي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

مواساة

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، وأبنائه محمد وحمدان وراشد وأحمد وسالم وعيسى مبارك المطيوعي، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

مواساة أسرة الفقيد

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة مبارك محمد بن عيسى المطيوعي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، وأبنائه محمد وحمدان وراشد وأحمد وسالم وعيسى مبارك المطيوعي، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.