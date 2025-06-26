إشادة أممية بجهود الإمارات الرائدة في تمكين المرأة دبلوماسياً

مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعد «اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي» مبادرة تم اعتمادها خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرار اتخذ بالإجماع للاحتفاء بدور المرأة في هذا المجال الحيوي. ولعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم اعتماد هذا اليوم، من خلال رعايتها له وتأكيدها أهمية تعزيز حضور المرأة في العمل الدبلوماسي.
بينما تمثل الإناث نحو 60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الدبلوماسي ويعمل في وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية بالخارج 587 امرأة إماراتية، بينهن 275 دبلوماسية، أي ما يعادل 42% من الإماراتيات العاملات في الوزارة، وهو معدل أعلى من الكثير من الدول، كما تم تعيين ثماني سيدات إماراتيات في مناصب سفيرات وممثلات دائمات للدولة في منظمات دولية وإقليمية، ما يعكس تميزهن الوظيفي في هذا المجال الذي اشتهر عالميًا بأنه حكر على الرجال.