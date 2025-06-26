إشادة أممية بجهود الإمارات الرائدة في تمكين المرأة دبلوماسياً

احتفى مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي الذي يصادف 24 يونيو من كل عام مسلطاً الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في المجال الدبلوماسي. وأكد المكتب أهمية تعزيز حضور المرأة في هذا القطاع الاستراتيجي.

مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد «اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي» مبادرة تم اعتمادها خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرار اتخذ بالإجماع للاحتفاء بدور المرأة في هذا المجال الحيوي. ولعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم اعتماد هذا اليوم، من خلال رعايتها له وتأكيدها أهمية تعزيز حضور المرأة في العمل الدبلوماسي.

وقالت الدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي إن اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي فرصة لتقدير الدور الريادي والتاريخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تقود جهود تمكين المرأة في جميع المجالات.

وتشيرالإحصائيات الرسمية إلى حجم التقدم والنجاح الذي حققته المرأة الإماراتية في القطاع الدبلوماسي، إذ تشكل المرأة الإماراتية 49.5% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

بينما تمثل الإناث نحو 60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الدبلوماسي ويعمل في وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية بالخارج 587 امرأة إماراتية، بينهن 275 دبلوماسية، أي ما يعادل 42% من الإماراتيات العاملات في الوزارة، وهو معدل أعلى من الكثير من الدول، كما تم تعيين ثماني سيدات إماراتيات في مناصب سفيرات وممثلات دائمات للدولة في منظمات دولية وإقليمية، ما يعكس تميزهن الوظيفي في هذا المجال الذي اشتهر عالميًا بأنه حكر على الرجال.