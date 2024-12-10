سعود بن صقر يستقبل القنصل العام للكويت



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في شتى المجالات، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد علي سالم الذايدي، بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله قنصلاً عاماً لبلاده لدى الدولة.