سلطان بن أحمد يدشّن أول محطة للطاقة الشمسية في الشارقة

دشّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، صباح أمس، «سنا» أول محطة للطاقة الشمسية في إمارة الشارقة، والتي تمتد على مساحة 850 ألف متر مربع، وبقدرة إنتاجية تبلغ 60 ميغاواط، وذلك في مجمع الصجعة للغاز.

وأكد سموه أن تدشين أول محطة للطاقة الشمسية في الشارقة يمثل نقلة نوعية في رحلة السعي نحو الطاقة المستدامة، موضحاً سموه أنه جزء من مهمة مجلس الطاقة في الإمارة، والمعني بالتخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.

ونوه سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام إمارة الشارقة بحماية البيئة وسعيها الحثيث لاعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً سموه إلى أن هذا المشروع يقف شاهداً على قوة التعاون والابتكار في التخطيط لمستقبلٍ أكثر خضرة واستدامة.

مراحل

وشاهد سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مادة فلمية تناولت مراحل تنفيذ محطة «سنا» للطاقة الشمسية، وأبرز المرافق التي تضمها المحطة، والجهود التي بذلها القائمون من مهندسي المشروع والشركاء الاستراتيجيين.

وتفضل سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتكريم الشركاء مقدماً لهم الدروع التذكارية، وملتقطاً سموه معهم الصور الجماعية، كما التقى سموه مهندسي المشروع من الكوادر المواطنة، مشيداً سموه بجهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وقام سموه بالضغط على زر التدشين لتتحرك اللوحات الشمسية إيذاناً ببدء العمليات في محطة توليد الطاقة الشمسية، منتقلاً سموه لجولة ميدانية ومشاهداً ما تضمه محطة الطاقة الشمسية «سانا» من مرافق ومميزات.

وتعرف سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية خلال الجولة على مراحل تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية «سنا» والتي تبلغ سعتها 60 ميغاواطاً، وتمتلك القدرة على توليد طاقة نظيفة بما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي في 13,780 منزلاً، ما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يوازي 66 ألف طن سنوياً، كما تضم المحطة 13 ألف عمود مرن يمكن التحكم بحركته بما يتوافق مع مسار الشمس، وتحمل الأعمدة ما يزيد على 98 ألف لوح شمسي.

واستمع سموه لشرح حول آلية عمل المحطة التي ستنتج الطاقة المتجددة وستستفيد عمليات مشروعات مؤسسة نفط الشارقة الوطنية منها من خلال تزويدها بالكهرباء، فيما سيتم تصدير فائض الكهرباء المنتج أثناء ساعات النهار إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. فيما ستقوم الهيئة بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات مشروعات مؤسسة نفط الشارقة الوطنية خلال ساعات الليل.

تحول

وأكد المهندس خميس المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» أن التحول في الطاقة لم يعد خياراً، بل ضرورة تُفرض على العاملين في هذا القطاع لمواكبة التغييرات المتسارعة، مشيراً إلى أن القائمين في «سنوك»، وضعوا تحول الطاقة ضمن الأولويات، ودمج الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية المؤسسة، والتوجه نحو نموذج أكثر استدامة ومسؤولية.

وتحدث عبدالعزيز العبيدلي رئيس مجلس إدارة «إميرج» عن مشروع «سانا» الذي وصفه بأنه ليس مجرد مشروع للطاقة النظيفة، بل هو رسالة واضحة تعكس التزام القيادة الرشيدة بحلول الطاقة المتجددة، مؤكداً التزام جميع الأطراف المعنية بالتحول إلى مستقبل أكثر استدامة.

وألقت فاطمة الحمادي مدير مشروع محطة «سنا» للطاقة الشمسية، كلمة تناولت خلالها أهمية الشراكات والجهود التي بُذلت حتى تدشين محطة الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن المشروع بدأ بفكرة من شخص تحولت بعدها إلى واقع وبجهود جماعية.