سلطان بن محمد بن سلطان يصدر 3 قرارات تعيين بالشارقة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للآثار.

ونص القرار على أن يُرقى سعيد عبدالله علي بن يعروف النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الشارقة للآثار إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً للهيئة.

كما أصدر سموه، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للمتاحف.

ونص القرار على أن تُرقى ميساء سيف ساعد السويدي مدير إدارة خدمات المتاحف بهيئة الشارقة للمتاحف إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً للهيئة.

وأصدر سموه قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لمعهد الشارقة للتراث.

ونص القرار على أن يُرقى أبو بكر محمد صالح أحمد الكندي مدير إدارة الشؤون القانونية بمعهد الشارقة للتراث إلى درجة «مدير دائرة»، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين مديراً للمعهد.