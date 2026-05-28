سيف بن زايد: حفظ الله قائدنا وأدام على وطننا عزّه ونماءه وبهاء حضوره

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأطيب التبريكات وأخلص الأمنيات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأهنئ شعب الإمارات الكريم، وكل من اتخذ من أرضها الطيبة داراً وموطناً للعطاء، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذا العيد على بلادنا بمزيدٍ من الأمن والرفعة والطمأنينة وأن تبقى الإمارات بقيادتها وشعبها عنواناً للتلاحم والازدهار. حفظ الله سيدي القائد وأدام على وطننا عزّه ونماءه وبهاء حضوره».