هزاع بن زايد: أعاده الله على الإمارات والعالم بالخير والسلام

هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بموفور الصحة والعافية.وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى القدير أن يعيده على سموه وعلى الإمارات والعالم بالخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير».