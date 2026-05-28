طحنون بن زايد: أدام الله على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار

هنّأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات ومقيميها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار».