هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكّام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما تقدَّم سموّه بالتهنئة، بهذه المناسبة المباركة، إلى سمو أولياء العهود ونوّاب الحكّام، وأبناء وبنات شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، وسائر شعوب الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيدها عليهم جميعاً، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها بالاستقرار والرخاء والمزيد من التقدُّم والنهضة والنماء.