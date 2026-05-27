كهرباء الشارقة تستقبل 4411 طلباً لاعتماد المخططات

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد 4411 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمباني التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية في الشارقة، كما تم إصدار 718 شهادة عدم ممانعة «كهرباء- مياه -غاز- ألياف بصرية»، وإصدار 441 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة، أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمتعاملين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة من مواطنين ومقيمين واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد وللتيسير عليهم، وذلك لمواكبة متطلبات مسيرة التنمية بالإمارة وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتحسين وتطوير الخدمات.

وأشار إلى أن عدد طلبات اعتماد المخططات التي تم استلامها خلال الربع الأول من عام 2026 شملت استلام 1614 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء، و 1046 طلباً لاعتماد مخططات المياه، وبلغ إجمالي طلبات اعتماد مخططات الغاز 1751 طلباً.

وأكد أن أعداد طلبات اعتماد المخططات والتوصيل الدائم لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في زيادة مستمرة نتيجة للتوسعات والمشروعات التطويرية التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة المناطق وتعطي هذه الزيادة مؤشرات إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده إمارة الشارقة.

مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات والتوسعات في شبكتي الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة المناطق.

وأضاف أن إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تستقبل جميع المعاملات عن طريق المنصة الذكية، وتعمل على التنسيق المستمر مع ممثلي المكاتب الاستشارية والمقاولين والمستثمرين لدراسة وتحديث الاشتراطات الفنية.

وتيسير الإجراءات الخاصة بطلبات الكهرباء والمياه، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية لتطوير الإجراءات وإنجاز المعاملات وسرعة إنجاز تدقيق واعتماد المخططات بدقة وكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.