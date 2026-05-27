عبدالله آل حامد: مجتمعنا نموذج في التكافل والتلاحم

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه مع مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المتمثلة بشطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، يفيض نبع العطاء ليغمر قلوب بناة الوطن ومتقاعديه، لتظل بيوتنا واحات أمان، ومجتمعنا نموذجاً فريداً في التكافل والتلاحم، حيث دون معاليه:

«‏في نهج ⁧‫الإمارات‬⁩، تتحول الرحمة إلى قرار، والتكافل إلى نهج، والكرامة الإنسانية إلى أولوية لا تقبل التأجيل، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد، يفيض نبع العطاء ليغمر قلوب بناة الوطن ومتقاعديه.. شطب 834 مليون درهم فوائد ديون هو بلسم يداوي العثرات، وترجمة لروح الوفاء في عام الأسرة..

هكذا تصون الإمارات كرامة الإنسان، وتزرع الطمأنينة في النفوس، لتظل بيوتنا واحات أمان، ومجتمعنا نموذجاً فريداً في التكافل والتلاحم، حيث الإنسان هو الثروة، والوفاء هو النهج، والمستقبل أمل دائم ومشرق».