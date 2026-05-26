جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» يرسّخ أثره العالمي

واصل جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» تعزيز أثره الممتد لما بعد إكسبو، من خلال جلسة تفاعلية استضافتها جامعة كيئو في طوكيو، تناولت دور برنامج السفراء الشباب في تنمية المهارات القيادية وتعزيز التبادل الثقافي خلال فعاليات المعرض العالمي.

وأُقيمت الجلسة ضمن مساق «الثقافة الإقليمية: العالم العربي»، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس «مركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية»، الذي أُنشئ بالشراكة بين جامعة كيئو وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الجلسة، استعرض شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، دور معارض إكسبو في تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية، مسلطاً الضوء على تجربة جناح الإمارات في توظيف السرد القصصي والتفاعل الإنساني لنقل قيم الدولة ورؤيتها إلى الجمهور العالمي.

وشكّل برنامج السفراء الشباب إحدى المبادرات الرئيسية ضمن مشاركة دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، حيث ضم 46 مشاركاً من الإمارات واليابان ومقيمين من جنسيات أخرى، بهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على تمثيل هوية الدولة وتعزيز الحوار الثقافي على الساحة العالمية.

واستند البرنامج إلى محاور شملت القيادة والدبلوماسية الثقافية والتواصل الدولي، فيما أسهم المشاركون في دعم أنشطة الجناح والتفاعل مع الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما عزز التقارب الثقافي بين الشباب الإماراتي والياباني.

وقال شهاب أحمد الفهيم: «يجسّد برنامج السفراء الشباب رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل، كما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان».

من جانبها، أكدت البروفيسورة أكيو أوكودا، نائب رئيس شؤون الطلبة في جامعة كيئو، أن الجلسة أتاحت للطلبة فرصة للتعرّف إلى أهمية الانفتاح الدولي والتفاهم الثقافي، والدور الذي يمكن أن يؤديه الشباب في تعزيز التواصل بين المجتمعات.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من سفيرة الجناح الشابة مزنة الأنصاري من دولة الإمارات، وسفير الشباب هاجيمي أوغامي من اليابان، حيث استعرضا تجربتهما في «إكسبو 2025 أوساكا» وأثرها في تعزيز التبادل الثقافي والتواصل الإنساني.

وخلال «إكسبو 2025 أوساكا»، استقبل جناح دولة الإمارات أكثر من خمسة ملايين زائر، مقدماً تجربة تفاعلية استعرضت قصة الدولة من خلال محاور التراث والابتكار والاستدامة واستكشاف الفضاء، كما حصد الجناح عدة جوائز دولية، من بينها جائزة «أفضل فريق عمل».