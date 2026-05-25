طحنون بن زايد: «إم جي إكس» توسّع استثماراتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

أولويات النمو الجديدة تعزز القيمة الاستراتيجية لـ«إم جي إكس»

نركز على شراكات تدعم المرونة والاستعداد لمتطلبات المستقبل

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة لعام 2026. حيث جرى استعراض الاستثمارات الجديدة وأداء المحفظة الاستثمارية، إلى جانب مناقشة أولويات النمو المستقبلية بما يعزز القيمة الاستراتيجية للشركة.

وأكد سموه أهمية دور «إم جي إكس» في دعم التوسع العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وترسيخ شراكات نوعية تسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «ترأست الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة إم جي إكس لعام 2026، حيث استعرضنا الاستثمارات الجديدة وأداء المحفظة الاستثمارية، وناقشنا أولويات النمو في المرحلة المقبلة بما يعزز قيمة الشركة ويواكب توجهاتها الاستراتيجية».

وأضاف سموه: «كما تناولنا إسهامات إم جي إكس في دعم التوسع العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وترسيخ شراكات نوعية تسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.»

وناقش المجلس استثمارات جديدة وأداء المحفظة الاستثمارية المتنامية للشركة، التي تواصل توسعها عبر مختلف طبقات منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الأداء المالي القوي لشركة «إم جي إكس» ومحفظتها الاستثمارية، بما يشمل دورها كقائد مشارك في أحدث جولة تمويلية لشركة «أوبن إيه آي» بقيمة 122 مليار دولار أمريكي.

ويمثل هذا الاستثمار خامس مشاركة إضافية لشركة «إم جي إكس» في «أوبن إيه آي»، بما يعكس ثقتها الراسخة في آفاق نمو الشركة ودورها طويل الأمد في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.

كما ناقش المجلس مشاركة «إم جي إكس» في جولة التمويل من الفئة B لشركة «آيزومورفك لابز» بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، والتي تمثل أول استثمار للشركة في مجال واعد جديد يتمثل في اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتستند «آيزومورفك لابز» إلى إرث علمي مستمد من تقنيات «ألفابت» و«ديب مايند»، وتسعى إلى تطوير اكتشاف الأدوية جذرياً من خلال توظيف قوة الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لعصر جديد من الإنجازات في العلوم الطبية الحيوية.

وتؤكد هذه الاستثمارات إستراتيجية «إم جي إكس» في دعم أبرز منصات الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الملموس في تعزيز صحة الإنسان والإنتاجية، إلى جانب توليد قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

وعلى صعيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، استعرض المجلس النمو المتسارع في قدرات البنية التحتية المتعاقد عليها ضمن شركات محفظة «إم جي إكس»، والتي من المتوقع أن تتجاوز 8 جيجاواط بنهاية عام 2026، بما يعزز مكانة الشركة كمساهم رئيسي في دعم التوسع العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»، إن «إم جي إكس» تواصل نموها واستثماراتها برؤية واضحة عبر نطاق متسع من منظومة الذكاء الاصطناعي، من النماذج والمنصات الرائدة وصولاً إلى البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاقها عالمياً.

وأضاف أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من الاكتشافات العلمية إلى الإنتاجية والنمو الاقتصادي، تواصل الشركة تركيزها على تعزيز قيمة مستدامة على مستوى القطاع العالمي من خلال دعم المنصات والشراكات والابتكارات التي تسهم في تمكين مستقبل أفضل للجميع.

حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينج شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.