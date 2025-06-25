تعاون رقمي بين «سيرا» وحكومة رأس الخيمة الإلكترونية

استقبلت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أمس، المهندس أحمد بن سعيد الصيّاح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وكان في استقباله خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات.

وجاءت الزيارة بهدف التعرف على تجربة إمارة دبي الرائدة في تنظيم قطاع الأمن الخاص، والاطلاع على الدور الحيوي، الذي تؤديه المؤسسة في دعم الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الأمني الحكومي والخاص، ما يسهم في ترسيخ مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

ورحّب خليفة السليس بالمهندس أحمد بن سعيد الصيّاح، خلال زيارته للمؤسسة واصطحبه في جولة تعريفية في مرافق المؤسسة.

بدأت الجولة بزيارة «معرض ابتكارات سيرا»، الذي يسلط الضوء على أبرز المشاريع والخدمات والتقنيات الأمنية الحديثة الذكية، التي طورتها المؤسسة، كما زار «متحف سيرا الأمني»، الذي يحتوي على مقتنيات نادرة، توثق مراحل تطور الأنظمة الأمنية وأجهزة المراقبة.

واختتمت الجولة بزيارة «مختبر الفحص» للمعدات والأنظمة الأمنية، والذي يدار بكفاءات إماراتية مؤهلة، ويتميّز المختبر بكونه لا يقتصر على الفحص والترخيص، بل يسهم أيضاً في تطوير تقنيات مبتكرة تُستخدم للمرة الأولى في مجال الأجهزة الأمنية.

وأشاد خليفة السليس بأهمية الزيارة في تسليط الضوء على تجربة دبي الرائدة في تنظيم القطاع الأمني، والدور الفاعل الذي تؤديه المؤسسة في دعم منظومة الأمن الوقائي والاستباقي.