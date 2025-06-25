«إيدج» و«سي إس» يتعاونان في الاتصالات التكتيكية

وقّعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع متقدم للاتصالات التكتيكية مع «مجموعة سي إس»، التابعة لشركة «سوبرا ستيريا» الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

والمتخصصة في تصميم حلول الاتصالات التكتيكية وأنظمة المعلومات وتطويرها وتنفيذها. ووقّع المذكرة، خلال معرض باريس الدولي للطيران 2025، كل من وليد المسماري رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في إيدج، وبيير لوبيز الرئيس التنفيذي في «مجموعة سي إس».

وتضع هذه المذكرة الأساس لدمج نظام قيادة العمليات مع شبكة بيانات تكتيكية، ما يتيح تطوير حل سيادي عالمي المستوى.

ويقود قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني التابع لمجموعة «إيدج» التعاون مع «مجموعة سي إس»، لتطوير تقنيات متقدمة، في إطار مبادرة استراتيجية أوسع لتعزيز القدرات الرقمية متعددة المجالات في ساحة المعركة.

وتمثل مذكرة التفاهم الخطوة الأحدث في مسيرة «إيدج» نحو تطوير وإنتاج أنظمة اتصالات مبتكرة وعالية الأمان، للقوات المسلحة والحكومات والشركات التي تسعى إلى حلول اتصالات موثوقة وآمنة للغاية في البيئات التشغيلية الأكثر صعوبة.