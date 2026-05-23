سيف بن زايد يلتقى فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة، وذلك بحضور الجهازين الفني والإداري وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، عقب الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الموسم الرياضي (2025 - 2026).

وهنأ سموه اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية على الجهود المبذولة والإنجازات المميزة التي تحققت، مشيداً بما يقدمه أبناء وبنات النادي من مستويات مشرفة تعكس تطور الرياضة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة العمل والتدريب ورفع مستويات الأداء لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، ورفع اسم دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.