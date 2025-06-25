«الهوية والجنسية» تفوز بجائزة أفضل حلول رقمية آمنة

حصلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على جائزة الممارسات الرائدة والعلامات التجارية عن فئة «أفضل حلول في الهوية الرقمية الآمنة لعام 2024».

وذلك ضمن فعاليات منتدى الممارسات الرائدة والعلامات التجارية العالمي 2025 الذي عقد في دبي بمشاركة دولية من الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الجائزة تعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة في مجال ترسيخ مكانة علامتها التجارية كرمز للتميز والاعتمادية في الحلول الابتكارية والأمنية في الخدمات، وقدرة الهيئة الاستثنائية على توفير أفضل مستويات خدمة المتعاملين، وتسهيل الوصول إلى باقات متميزة من المنتجات والخدمات التي توفرها الهيئة للمتعاملين والشركاء.

وأوضح أن إنجازات ومشاريع الهيئة في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات ذكية للمتعاملين تمثل نموذجاً في مجال توظيف أحدث التقنيات لتسهيل حصول المتعاملين وأفراد المجتمع والشركاء على خدمات استباقية مرنة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

مشيراً إلى أن تلك الجائزة تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على إنجازات وتجربة الهيئة في مجال تقديم الحلول الرقمية وتحقيق الريادة في هذا المجال.