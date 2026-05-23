«مدى ميديا» تطرح مزايدة حصرية تشمل لوحتين إعلانيتين على شارع «اليلايس»

أعلنت «مدى ميديا»؛ الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2024، عن إطلاق أول مزايدة حصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الإعلان الصغيرة والمتوسطة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذلك في خطوة تعكس توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دبي الرامية إلى تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

تمنح هذه المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة فرصة الحصول على حقوق تركيب واستثمار لوحتين إعلانيتين، تقعان في موقعين استراتيجيين على امتداد شارع اليلايس في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يعد أحد أبرز المحاور الحيوية في الإمارة.

وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: «تمثّل هذه المبادرة خطوةً عملية في مسيرتنا لتنظيم القطاع وتطويره، من خلال توفير فرص استثمارية واضحة وتنافسية ووفق إجراءات شفافة تُتيح للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة مكاناً حقيقياً في سوق الإعلانات الخارجية بدبي.

وبالشكل الذي يضمن حصولها على حصة سوقية تسهم في دعم مسيرتها نحو النمو والازدهار، إذ نحرص على أن تكون هذه الفرص مدخلاً لبناء كفاءات وطنية متميزة قادرة على المنافسة ليس فقط على المستويات المحلية بل وعلى المستويات الإقليمية والعالمية.

كذلك، لأننا نؤمن بأن القطاع لن يبلغ نضجه الحقيقي ما لم تكن الكفاءات الوطنية شريكاً فاعلاً في قيادته وتطويره، وذلك بالانسجام مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً واستدامة».

وأضاف: «تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية مدى ميديا الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، بما يتوافق مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تسعى إلى بناء مجتمعات حضرية متكاملة تجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

فنحن في مدى ميديا لا ننظر للإعلانات الخارجية بوصفها مجرد أدوات تسويقية، بل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحضرية لمدينة عالمية كدبي، تُسهم في تعزيز هويتها البصرية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الخريطة العالمية».

تم إعداد هذه المزايدة خصيصاً بما يراعي حجم وإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء الشركات المشاركة من دفع الضمان الابتدائي للمزايدة، وتحديد سعر رمزي لرسوم شراء المستندات.

فضلاً عن اعتماد معايير تقييم واختيار ميسّرة تم تصميمها خصيصاً لضمان أجواء تنافسية عادلة بين الشركات المشاركة، بما يسهم في دعم نموها وتطوير حضورها في السوق على المدى الطويل.

كما تهدف هذه المزايدة الحصرية إلى مساعدة الشركات الوطنية الناشئة على بناء خبراتها التشغيلية من خلال تنفيذ المشاريع بكوادرها ومواردها الخاصة، بما يعزز قدرتها على المنافسة تدريجياً إلى جانب الشركات العالمية الكبرى العاملة في القطاع.

تسعى مدى ميديا من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تحويل دبي إلى نموذج معياري عالمي في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر تبني أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتحفيز التحول الرقمي والإعلانات المبرمجة في قطاع الإعلانات الخارجية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين العاملين فيه.

لذا. لا يعد الدعم المقدم للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة استثناءً أو هامشاً في هذه الاستراتيجية، بل هو ركيزة أساسية فيها.

شروط

يشترط للمشاركة في المزايدة أن تمتلك الشركات رخصة تجارية سارية المفعول أو شهادة تأسيس صادرة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممن تمتلك شهادة مشاريع صغيرة ومتوسطة لمدة خمس سنوات سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن عام واحد.