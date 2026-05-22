31 مايو.. آخر موعد للمشاركة بمسابقة الإمارات للروبوتات

أعلنت مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة، عن فتح باب التسجيل لطلبة الجامعات في الدولة في الدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» حتى 31 مايو الجاري.

وفي ختام المسابقة، ستختار لجنة التحكيم المكوّنة من خبراء ومختصين ثلاثة فائزين، يحصل كل منهم فرص نوعية للانضمام لزمالة برامج ومبادرات استراتيجية في مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسات أكاديمية وبحثية متقدمة.

وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخّيل وتصميم وتنفيذ حلول ذكية ونماذج روبوتات قادرة على القيام بمهام تخدم قطاع المكتبات، وخاصة الكبرى منها؛ مثل إعادة الكتب والمجلدات والموسوعات والوسائط المتعددة المسترجعة من رواد المكتبة إلى مواقعها الأصلية على الأرفف وفي مساحات التخزين المخصصة داخل مكتبة محمد بن راشد.

وقال خليفة القامة رئيس البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل: «تنسجم أهداف «مسابقة الإمارات للروبوتات»، التي تواصل تمكين طلبة الجامعات والكليات في دولة الإمارات من صقل مهاراتهم وتمنحهم مساحة مفتوحة لطرح أفكارهم الإبداعية في مجال الروبوتات وتنفيذها على أرض الواقع، مع «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لجعل دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم في تبنّي وتطوير تقنيات الروبوتات والأتمتة خلال 10 سنوات.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم إن الشراكة مع مختبرات دبي للمستقبل، والجامعات الوطنية والدولية في مسابقة الإمارات للروبوتات ترجمة عملية للرؤية الاستراتيجية في تعزيز موقع المؤسسة معرفية رائدة تسهم في صياغة مستقبل الخدمات الثقافية والمعرفية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات في تطوير بيئة المكتبات وتحسين كفاءة منظومتها التشغيلية.

وأكد الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، أن طلبة الجامعات في دبي ودولة الإمارات يثبتون اليوم قدرة متقدمة على تصميم وبناء نظم روبوتية ذكية قادرة على التعامل مع تحديات واقعية، مشيراً إلى أن هذه الكفاءات الشابة تمثل رافداً مهماً لمسيرة الابتكار والتحول التكنولوجي في الدولة.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للروبوتات تجسد أهمية توظيف التقنيات الذكية والروبوتات المتقدمة لتطوير حلول عملية تدعم مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع المكتبات والمعرفة.

وقال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: لم تعد الروبوتات والأتمتة مجالات ناشئة، بل أصبحت من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء خدمات أكثر ذكاءً، واقتصادات أكثر قوة، ومجتمعات أكثر قدرة على مواكبة المستقبل، حيث تعكس المسابقة النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في تطوير المواهب.