رقابة مكثفة على أسواق المواشي في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة

شهدت أسواق المواشي في إمارات الدولة تشديد الرقابة من قبل البلديات مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ففي الشارقة رفعت أسواق المواشي مستوى جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية لاستقبال الموسم، وسط وفرة كبيرة في أعداد المواشي، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية وصحية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلكين، في وقت عززت فيه الدولة خططها اللوجستية لضمان استمرارية تدفق شحنات المواشي إلى الأسواق المحلية رغم التحديات الإقليمية.

طلال أحمد

وأكد طلال أحمد محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، أن السوق يشهد استعدادات مكثفة لتلبية احتياجات المتعاملين والمضحّين خلال الموسم، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد المواشي المتوفرة حالياً داخل السوق يصل إلى نحو 1650 رأساً من الأغنام والجمال، موزعة بين سلالات محلية ومستورة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأكد مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى أن خطط التنويع اللوجستي واستغلال الموانئ البديلة تأتي ضمن منظومة الأمن الغذائي التي تعتمدها دولة الإمارات لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواشي والأضاحي خلال المواسم الحيوية. وأشار إلى أن الأسواق المحلية لا تعتمد فقط على الاستيراد الخارجي، بل تستفيد أيضاً من دعم الإنتاج المحلي.

عجمان

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن رفع درجة الجاهزية القصوى في المقاصب المعتمدة التابعة لها، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر تفعيل منظومة رقابية وصحية متكاملة تعتمد على الرصد الميداني والمتابعة البيطرية المباشرة، بهدف ضمان سلامة الأضاحي والحد من الذبح العشوائي، بما يعزز الصحة العامة ويحافظ على جودة الحياة في الإمارة.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن خطة العمل الاستباقية شملت تهيئة الطاقة التشغيلية الكاملة للمقاصب الثلاثة المعتمدة، وهي: (المقصب المركزي، ومقصب مصفوت، ومقصب المنامة). موضحاً أن المقاصب ستستقبل الجمهور بمرونة عالية بدءاً من يوم عرفة وحتى ثالث أيام العيد.

الفجيرة

محمد الأفخم

من جانبه أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن فرق الرقابة والتفتيش في البلدية تواصل تكثيف حملاتها الميدانية على أسواق المواشي ومنافذ بيع الأضاحي، ضمن جهود متواصلة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة رقابية متكاملة، لمتابعة أسعار الأضاحي وضبطها، والتأكد من التزام التجار بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وأشار الأفخم إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل بشكل مكثف خلال هذه الفترة على متابعة الأسواق وضبط الأسعار، لمنع أي اتفاقات غير قانونية بين التجار من شأنها رفع الأسعار بشكل جماعي، وذلك بما يضمن توفير الأضاحي بأسعار عادلة تلبي احتياجات الجمهور.

رأس الخيمة

أكد تجار بيع الأضاحي في سوق الفلية برأس الخيمة، أن السوق يشهد وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع الأضاحي، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط تنوع واسع في الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، لا سيما الأضاحي المحلية والصومالية والهندية والباكستانية، بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح والميزانيات. وأوضح التجار أن أسعار التيوس والأغنام تتراوح حالياً بين 600 و2500 درهم، وفقاً للنوع والوزن وبلد المنشأ، فيما تراوحت أسعار الأبقار الباكستانية بين 6 آلاف و12 ألف درهم بحسب الأوزان والأحجام.