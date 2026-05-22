حاكم الشارقة يفتتح حديقة المجرة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون، بعد إعادة تصميمها والتي تجسد طابعاً فنياً وثقافياً يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية، والواقعة في منطقة المجرة بالشارقة.

وكان في استقبال سموه فور وصوله، الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، والمهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

وتجول سموه في الحديقة مشاهداً ما تضمه من عناصر فنية مستوحاة من ذكريات ومقتنيات سكان الشارقة لتجسد الهوية المجتمعية والبعد الثقافي للمكان، متجولاً سموه في المساحات المخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية والتي صُممت لتوفير بيئة تفاعلية تحتضن مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والمجتمعية.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على المرافق الجديدة التي تضمها الحديقة، والتي تشمل مساحات مخصصة للأنشطة المتنوعة، كمضمار الجري، وشبكات التسلق، وملاعب كرة القدم وكرة السلة والتزلج، بما يسهم في تعزيز أواصر التواصل بين سكان المنطقة، ويوفر بيئة مجتمعية وترفيهية تحافظ على ذكرياتهم وتدعم تفاعلهم اليومي ضمن فضاء يجمع بين الثقافة والترفيه.

وتعد حديقة المجرة بيئة تفاعلية جاذبة لسكان المنطقة توفر لهم فرص استثمار أوقات الفراغ في مرافق متنوعة ومتعددة، تسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير مواهبهم بما يعود بالفائدة الصحية والبدنيّة بأسلوب ترفيهي واجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الجانب البيئي من خلال المسطحات الخضراء ونوافير المياه.

وتأتي حديقة المجرة جزءاً من سلسلة المشاريع الفنية العامة الدائمة التي تقدمها مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تضم عدداً من الأعمال والمرافق الفنية البارزة، من بينها الغرفة الماطرة، وملعب الكريكيت في ساحة المريجة، وعمل «بلا عنوان:

تنقيب» الموجود في المساحة الخارجية لاستوديوهات الحمرية، الأمر الذي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز حضور الفن في الفضاءات العامة وربطه بالمجتمع والحياة اليومية.

مرسوم

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 25 ذو الحجة 1447هـ الموافق 11 يونيو 2026.