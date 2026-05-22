«لقاء مع القائد» جلسة حول قيادة الجيل القادم والحوكمة الرشيدة

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع مجتمع القادة العالميين – مركز دبي، إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، جلسة «لقاء مع القائد»، التي جمعت كوكبة من القادة والمهنيين الشباب مع الدكتور يسار جرّار، المؤلف البارز، والمستشار الاستراتيجي، والقيّم المؤسس لمجتمع القادة العالميين – مركز دبي.

وتأتي استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هذا الحدث في مقرها الرئيسي بدبي تماشياً مع رسالتها في تمكين قادة المستقبل، وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة والابتكار.

وتناولت الجلسة موضوعات القيادة، والتحولات المهنية، وأهمية البيئة المحفزة، إلى جانب الفرص الاستثنائية التي توفرها دبي للجيل القادم من القادة. كما شارك الدكتور جرّار رؤيته حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل القيادة والحوكمة، مستعرضاً أفكاره التي طرحها عبر مقالاته واسعة الانتشار في صحيفة «ذا ناشيونال».

وتعليقاً على مشاركته في الجلسة، قال الدكتور جرّار: «تُتيح جلسات كهذه فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع شبابنا وفهم أحلامهم وتطلعاتهم وطموحاتهم».

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برؤية واضحة ورسالة سامية لتمكين قادة الحكومات وتأهيلهم لاستشراف التطورات المستقبلية وإحداث تأثير ملموس. ويُعدّ الشباب، بطبيعة الحال، محور هذه الرسالة».

وفي السياق نفسه، قالت صالحة جمعة بوكتارة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تمثل جلسات «لقاء مع القائد» التي ينظمها مجتمع القادة العالميين – مركز دبي منصة حوارية متميزة تتيح للشباب فرصة التفاعل المباشر مع شخصيات قيادية مؤثرة. وفي إطار تعليقها على الجلسة، قالت فايزة سلطانة، مسؤول الشراكات في مجتمع القادة العالميين – مركز دبي: جلسة «لقاء مع القائد» تهدف إلى تزويد المهنيين الشباب برؤى تتعلق بتطوير مساراتهم المهنية.