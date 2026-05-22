«سفن إكس» توسّع نطاق «عضيد» لتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد

أعلنت سفن إكس «7X»، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن توسيع نطاق الدعم الذي يتيحه «عضيد» – مرصد الإمارات لدعم سلاسل الإمداد، ليشمل منظومة أوسع من الشركاء ومقدمي الخدمات على مستوى دولة الإمارات.

وذلك بعد الإطلاق الناجح للمنصة في إمارة أبوظبي. وتوسّعت منظومة شركاء المنصة لتضم أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل السريع وشركات النقل ومزودي الخدمات اللوجستية والجهات ذات العلاقة بمنظومة التجارة وسلاسل الإمداد. ويهدف هذا التوسع إلى توفير استجابة أكثر شمولاً وتكاملاً للاحتياجات التي تتطلب تنسيقاً بين أكثر من جهة أو مسار أو مشغل.

وقال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس «7X»: يمثل نجاح «عضيد» خطوة متقدمة في مسار بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً لدعم سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة موحدة تجمع بين وضوح الطلب، وسرعة التنسيق، وكفاءة الاستجابة.