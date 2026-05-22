احتفالات العيد للعمال في 30 موقعاً بالإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنظيم فعاليات احتفالية للعمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك في 30 موقعاً على مستوى الدولة تحت شعار «إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا».

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة في إشراك العاملين لديها في الفعاليات الاحتفالية، للتواصل مع الوزارة عبر زيارة الموقع الإلكتروني mohre.gov.ae، واختيار ما يناسبها من الفعاليات بناء على أوقاتها وأماكن تنظيمها. ويأتي تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية.

وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال: إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تواصل استراتيجيتها لتعزيز التواصل مع العمال، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والاحتفالات في الدولة، بما يعزز اندماجهم المجتمعي، بوصفهم مكوناً رئيساً من مكونات سوق العمل.