إطلاق «لايتهاوس» لربط الشركات الناشئة بالمؤسسات العالمية

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عن إطلاق برنامج «ماستركارد لايتهاوس» في نسخته الأولى، بالتعاون مع «ماستركارد العالمية»، ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز قدرات الابتكار في القطاع المالي بالدولة.

ويمكن للشركات الناشئة العاملة في مجالَي الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية في الإمارات الاستفادة من برنامج «ماستركارد لايتهاوس» الإمارات 2026 من خلال الرابط الإلكتروني https://www.uaelighthouse.com في موعد أقصاه 19 يونيو.

وتركز النسخة الأولى للبرنامج في الإمارات على اكتشاف الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التجارة، وإدارة المخاطر والثقة والمرونة التشغيلية.

وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن إطلاق البرنامج يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، ويترجم حرصها على توسيع آفاق الشراكات العالمية بما يعزز مكانة الدولة كونها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة نوعية ومبادرة رائدة لدعم تحويل الابتكار إلى أثر منهجي وقيمة مستدامة، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركاء الابتكار، بما يسهم في تحويل الحلول التكنولوجية المتقدمة إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.

وقال مارك إليوت الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: «يهدف برنامج ماستركارد لايتهاوس إلى تمكين الشركات الناشئة المبتكرة في مجالَي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، وتوفير الخبرات المتخصصة، وفتح أبواب الفرص التجارية أمامهم».

وتم إطلاق برنامج «ماستركارد لايتهاوس» لأول مرة في عام 2018 في مناطق الشمال الأوروبي والبلطيق كمنصة قائمة على الشراكات لدعم التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة لتسويق الابتكارات، وتوسع لاحقاً ليشمل تركيا، وحتى اليوم، أسهم البرنامج في تأسيس أكثر من 300 شراكة وجذب استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار، كما أسهم في ظهور عدة شركات ناجحة ضمن 228 من الخريجين.