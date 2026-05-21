قائد الطيران المشترك يطلع على أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية في «آيسنار»

زار اللواء الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك، أمس، جناح مجموعة تسليح القابضة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تقدمها الشركة في مجال التدريب والتجهيزات الذكية.

واستمع اللواء الركن الكعبي إلى شرح من سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للمجموعة حول نظام اللياقة البدنية الذكي «MilFIT»، المصمم لدعم الجاهزية البدنية ورفع كفاءة التدريب للعسكريين والأفراد العاملين في القطاعات الأمنية، عبر تقنيات رقمية متقدمة تتيح متابعة الأداء وتقييم مستويات اللياقة بشكل دقيق.

كما اطلع على أنظمة التخزين الذكي للأسلحة «SWS»، التي توفر حلولاً متطورة وآمنة لإدارة وحفظ الأسلحة والذخائر باستخدام تقنيات التحكم والمراقبة الذكية، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

وتضمنت الزيارة أيضاً الاطلاع على نظام تدريب محاكاة الرماية المتطور المقدم من شركة MILO الأمريكية، والذي يعتمد على تقنيات المحاكاة التفاعلية لتطوير مهارات الرماية واتخاذ القرار في البيئات التدريبية المختلفة.

وأكد المطروشي خلال اللقاء حرص الشركة على تقديم أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات الذكية التي تواكب متطلبات المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسهم في دعم منظومة الأمن والتدريب المتقدم في دولة الإمارات والمنطقة.