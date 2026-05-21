اعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي يجسد أولوية الإنسان في رؤية القيادة

أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين تشمل جميع إمارات الدولة، تمثل خطوة استراتيجية تجسد نهج الإمارات الراسخ في الاستثمار بالإنسان بكونه جوهر مسيرة التنمية وأولوية وطنية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في بناء منظومة صحية مستدامة ومتقدمة.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن التوجيهات السامية تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات الوطنية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والابتكار والتحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وكفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبها قالت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن توجيه القيادة الرشيدة بإرساء منظومة صحية وطنية شاملة لجميع إمارات الدولة يُشكل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات، ويعكس الاهتمام الراسخ بصحة المواطن بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وأضافت أن هذه المنظومة ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة التي تطمح إليها الدولة، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.

من جهته قال الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ منظومة صحية وطنية متكاملة جعلت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية راسخة ضمن مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشاملة يمثل خطوة مهمة تتيح لكل مواطن التمتع بالتأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، من خلال بناء نموذج صحي متطور يقوم على الابتكار والاستدامة، ويواكب أفضل المعايير العالمية في الرعاية الطبية والوقاية وجودة الخدمات.

وأضاف أن الإنجازات المتواصلة في القطاع الصحي تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، من خلال التوسع النوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الذكية والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

بدورها، قالت ناعمة الشرهان عضو المجلس، إن إطلاق المنظومة الشاملة للتأمين الصحي للمواطنين تجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي وصون كرامة الإنسان الإماراتي.

وأضافت أن التوجيهات السامية تحمل أبعاداً إنسانية ووطنية عميقة، تؤكد أن المواطن سيظل دائماً في مقدمة أولويات القيادة، كما أدخلت الفرح والطمأنينة إلى بيوت المواطنين، وعززت شعورهم بالفخر بقيادة لا تدخر جهداً في توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

وأكدت أن هذا التوجيه يسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، ويخفف الأعباء، ويدعم الثقة بمستقبل أكثر أمناً ورفاهية، مشيرة إلى أن الصحة تمثل أساساً للاستقرار والتنمية وبناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن القرار يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات القائم على الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن ومحور التنمية الشاملة.

من جهتها أكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس، أن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بتوفير التأمين الصحي الشامل لكل مواطن على أرض الدولة، تجسد نهج الإمارات التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وترسخ مكانة المواطن محوراً رئيسياً في خطط التنمية المستدامة ومسيرة الريادة الوطنية.

وقالت إن هذه التوجيهات تمثل محطة استثنائية تسطر فيها دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في الرعاية الصحية المستدامة، وتؤكد أصالة النهج الوطني القائم على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن الصحي والاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار ليس مجرد مظلة رعاية صحية، بل رسالة إنسانية تعكس رؤية قيادة تؤمن بأن صحة المواطن هي الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.

وأضافت أن المنظومة الصحية المتكاملة التي أطلقتها القيادة الحكيمة تشكل تحولاً نوعياً في المفاهيم والممارسات الصحية، من خلال ترسيخ صحة الإنسان كأولوية وطنية وتعزيز نموذج الرعاية الوقائية والاستدامة الصحية، إلى جانب توظيف الابتكار والرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

من ناحيتها، أكدت عائشة راشد ليتيم عضو المجلس، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لكافة المواطنين بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الصحية والحماية المجتمعية.

وقالت إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأضافت أن المبادرة تعكس رؤية استباقية للقيادة الرشيدة في تبني المبادرات الوطنية التي تضع صحة المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات وتعزز الثقة بالمنظومة الصحية الإماراتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال سعادة محمد عيسى الكشف، عضو المجلس، إن إطلاق التأمين الصحي الشامل للمواطنين تمثل خطوة وطنية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية والصحية في الدولة.

وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة تجسد نهج دولة الإمارات في وضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم جاهزية واستدامة القطاع الصحي وتنسجم مع مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية متطورة تواكب أفضل المعايير العالمية مثمناً الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تبني المبادرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتعزز رفاههم.