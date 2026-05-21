«الصحة»: استكمال تطعيم 100% من حجاج الدولة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استكمال حصول جميع حجاج دولة الإمارات على التطعيمات الإلزامية المعتمدة لموسم الحج بنسبة 100 % قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة، في خطوة تعكس نهجاً وطنياً وقائياً متقدماً يضع صحة وسلامة الحجاج في مقدمة الأولويات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن حملة «حج صحي وآمن»، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية والشركاء المعنيين، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الصحة العامة للحجاج خلال مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، من الاستعداد حتى العودة إلى الدولة.

وأكدت الوزارة أن صحة الحجاج وسلامتهم تمثل أولوية وطنية، وأن استكمال التطعيمات الإلزامية يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الصحية والتنظيمية في الدولة، وحرصها المستمر على تطبيق أعلى معايير الصحة العامة وجودة الحياة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز منظومة الرعاية الوقائية.

وعلى المستوى الميداني، باشرت البعثة الطبية الإماراتية في مكة المكرمة تنفيذ خطة الاستعدادات وتجهيز العيادات الطبية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لحجاج الدولة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك بعد إجراء فحوصات مسبقة وتصنيف الحالات الصحية لضمان أداء المناسك بأمان ويسر.