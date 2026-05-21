نهيان بن مبارك يدشن مبادرة «عهد ووعد»

مبادرة «عهد ووعد»، التي نعبر من خلالها، عن اعتزازنا الكبير، بالقيادة الحكيمة، لصاحب السمو رئيس الدولة، هذه الشخصية التاريخية بكل المقاييس، التي جعلت الإمارات، بحقٍ وعن جدارة، دولة عزيزة المقام، مهيبة الجناح، مرفوعة الرأس، دولة ترفع رايتها بكبرياء، عالية خفاقة، حيث آفاق النصر والحق والخير، وحيث تتبوأ دولتنا العزيزة، مكانتها اللائقة بها، بين جميع الدول والشعوب.
وفي ختام كلمته، توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالتهنئة لشعب الإمارات بقيادته الحكيمة، موجها تحية خالصة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً الله تعالى أن يديم على الوطن الأمن والأمان، وأن يهب الجميع العزم والقدرة على مواصلة السير خلف قيادة سموه لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء والعزة لهذا الوطن العزيز. وشملت قائمة الموقعين على وثيقة «عهد ووعد» على مسرح الاحتفال عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.