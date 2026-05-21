نهيان بن مبارك يدشن مبادرة «عهد ووعد»

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل إطلاق مبادرة «عهد ووعد»، أمس، في مركز أبوظبي للطاقة بحضور ما يزيد على 4800 شخص يمثلون كافة شرائح المجتمع، حيث وقع معاليه على الوثيقة، التي تم إطلاقها رقمياً لكافة فئات المجتمع للتوقيع عليها رقمياً عبر «كي آر كود».

وفي كلمته الافتتاحية قال معاليه: لقد كنت مسروراً للغاية، حين جاءني الكثيرون منكم، يعبرون عن رغبة قوية، وسعي واثق، وعزمٍ صادق، على تقديم عميق شكرنا وامتناننا، لقائد المسيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى التعبير عن تقديرنا البالغ، لمسؤولياته الكبيرة والجسيمة، في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحماية الدولة والمجتمع، وتوفير كل عناصر الطمأنينة والاستقرار، لجميع السكان. وأضاف أن هذه الرغبة القوية والصادقة، تتجلى في هذه المبادرة المجتمعية المهمة، التي نعلن عنها اليوم:

مبادرة «عهد ووعد»، التي نعبر من خلالها، عن اعتزازنا الكبير، بالقيادة الحكيمة، لصاحب السمو رئيس الدولة، هذه الشخصية التاريخية بكل المقاييس، التي جعلت الإمارات، بحقٍ وعن جدارة، دولة عزيزة المقام، مهيبة الجناح، مرفوعة الرأس، دولة ترفع رايتها بكبرياء، عالية خفاقة، حيث آفاق النصر والحق والخير، وحيث تتبوأ دولتنا العزيزة، مكانتها اللائقة بها، بين جميع الدول والشعوب.

وفي ختام كلمته، توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالتهنئة لشعب الإمارات بقيادته الحكيمة، موجها تحية خالصة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً الله تعالى أن يديم على الوطن الأمن والأمان، وأن يهب الجميع العزم والقدرة على مواصلة السير خلف قيادة سموه لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء والعزة لهذا الوطن العزيز. وشملت قائمة الموقعين على وثيقة «عهد ووعد» على مسرح الاحتفال عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.