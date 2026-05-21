محمد بن سعود يصدر اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البحري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة.

وتمثل اللائحة التنفيذية إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية، وتهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من كفاءته ويرفع مستويات السلامة.

وتحدد اللائحة اختصاص هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإشراف على تنظيم وإدارة أنشطة النقل البحري، بما يشمل إجراءات الترخيص والتسجيل والتجديد، وتنظيم تشغيل الوسائل البحرية، ومتابعة التزام المشغلين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تنظم اللائحة فئات الوسائل البحرية وضوابط تشغيلها، وإجراءات ترخيص الوسائل البحرية الزائرة، إضافة إلى تنظيم المراسي وأماكن إيواء الوسائل البحرية، ومراكز التدريب البحري، والفعاليات والأنشطة البحرية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة.

متطلبات السلامة

وتتضمن اللائحة أحكاماً تفصيلية بشأن متطلبات السلامة البحرية، والاشتراطات الفنية والبيئية، وإجراءات التفتيش والرقابة، فضلاً عن تنظيم إدارة الحوادث والطوارئ.

كما تحدد قائمة الرسوم التنظيمية المرتبطة بخدمات ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية ومزاولة الأنشطة ذات الصلة، إلى جانب إقرار منظومة متكاملة للجزاءات والمخالفات بحق غير الملتزمين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز مستوى الامتثال والشفافية والانضباط في القطاع.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، تنص اللائحة على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين في الأنشطة البحرية، وربطها بالجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقة الرقابة والتخطيط.

كما تسهم اللائحة في دعم البيئة الاستثمارية في القطاع البحري، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح ومستقر يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، والأنشطة السياحية والرياضات المائية.

من جانبه، أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إصدار اللائحة التنفيذية يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير قطاع النقل البحري في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

جودة الخدمات

وقال إن اللائحة ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في مختلف الإجراءات والخدمات البحرية، بما يحقق تجربة متكاملة للمتعاملين، ويعزز تنافسية الإمارة كوجهة بحرية وسياحية رائدة.

ويشكل إصدار اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع نقل بحري متكامل في إمارة رأس الخيمة، قائم على أفضل الممارسات التنظيمية، ومعايير السلامة والاستدامة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة بحرية وسياحية رائدة.