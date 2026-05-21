هزاع بن زايد: تمكين المواطنين بمهارات سوق العمل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، برئاسة أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس الدائرة.

واطّلع سموه على أبرز إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» التابع للدائرة في منطقة العين، وجهوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل، من خلال توسيع نطاق الفرص الوظيفية التي يوفرها المركز عبر شراكاته الإستراتيجية في المنطقة.

واستعرض سموه، خلال اللقاء، التقدّم المُحرَز خلال الفترة التي تلت انعقاد ملتقى «تمكين المواهب الوطنية في العين» في أكتوبر 2025، حيث جرى التأكيد على مواصلة الالتزام بتأهيل وتمكين المواطنين، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم وتلبّي طموحاتهم، بما يعزز شمولية الفرص الوظيفية، ويلبّي متطلبات سوق العمل وتطلّعات الشباب والشابات المواطنين بمنطقة العين.

كما اطّلع سموه على أبرز مراحل تطور البرامج الرئيسية للتوظيف وتمكين الكفاءات، بما يعزز نهجاً متكاملاً يهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها للفرص الوظيفية المستقبلية، مشيداً بالجهود التي تبذلها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي و«مركز مواهب» في هذه المجالات.

مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى تطوير وصقل مهارات المواطنين في منطقة العين، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية وتلبية متطلباته المتسارعة.

ونوّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بأن التوطين يشكل أولوية استراتيجية ضمن توجهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما له من دور محوري في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وتمكينها من تلبية متطلباته المتنامية، بما يدعم بناء منظومة اقتصادية وطنية قائمة على المعرفة والابتكار.

كما أشار سموه، خلال اللقاء، إلى أن أولويات تأهيل وتمكين المواطنين يجب أن تُوجّه نحو تنمية المهارات والكفاءات التي يتطلّبها سوق العمل، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والابتكار، بما يواكب التحوّلات المتسارعة في مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل، ويدعم تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي في جميع القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية والاستراتيجية.

وفي إطار توسيع نطاق الوصول وتعزيز المشاركة المجتمعية، أوضح الوفد أنه تم تنظيم 14 يوماً مفتوحاً على مستوى منطقة العين، شملت فعاليات متنوّعة في مناطق متعددة، من بينها الشويب والقوع، ما أسهم بشكل كبير في تقوية قنوات التواصل مع الكفاءات الوطنية، وتسهيل إجراءات استقطابها للفرص الوظيفية في مختلف القطاعات المستهدفة.

يُذكر أن «مركز مواهب» يواصل جهوده لتوسيع نطاق خططه ومبادراته، حيث تجري الاستعدادات حالياً لعقد النسخة الثانية من ملتقى «تمكين المواهب الوطنية في العين» خلال الربع الأخير من العام الجاري، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين في منطقة العين وتلبية تطلّعاتهم الوظيفية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين من دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي و«مركز مواهب».