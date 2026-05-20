500 مشارك في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات لاكتشاف المواهب

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الدورة السابعة عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026»، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتشهد نسخة 2026 من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» مشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة يتنافسون في 37 مهارة تقنية ومهنية، تحت إشراف أكثر من 150 خبيراً ومتخصصاً، في مجالات تشمل الإلكترونيات، والتوصيلات الكهربائية، والرعاية الصحية والاجتماعية، وصيانة الطائرات، والروبوتات، والتصميم الهندسي، وتقنيات المستقبل.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جولته في أروقة المسابقة، على المشاريع والمهارات التقنية والمهنية التي يقدمها الطلبة والمتسابقون، والتي تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الإماراتية الشابة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والابتكار وتقنيات المستقبل، مشيداً بما أظهره المشاركون من مهارات متقدمة وكفاءات نوعية وروح تنافسية عالية تؤكد قدرة أبناء الإمارات على التميز والمنافسة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وقال معاليه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى منذ تأسيس الاتحاد نهجاً حضارياً متكاملاً يقوم على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وترسيخ ثقافة العلم والعمل والابتكار.

مشيراً إلى أن «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» تجسد هذا النهج الوطني الراسخ من خلال اكتشاف المواهب الإماراتية وصقل مهارات الشباب وتعزيز ثقافة الإبداع والإنتاج والتميز.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي رائد في الاستثمار بالإنسان وبناء القدرات الوطنية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية شاملة تؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لمسيرة التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتميز.