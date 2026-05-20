تعاون بين «بريسايت» والدفاع المدني بأبوظبي

أعلنت «بريسايت»، العالمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني بهدف تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالي السلامة العامة والاستجابة للطوارئ.

وقال المقدم حسن الكثيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، إن شراكتنا مع بريسايت تعكس جهودنا المستمرة لتعزيز الجاهزية للطوارئ من خلال التحول الرقمي، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا يمكننا الارتقاء بقدرات الاستجابة، والتنبؤ بالمخاطر والحد من آثارها، وضمان مستويات أعلى من السلامة والحماية للمجتمع.

وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت إن السلامة والجاهزية أولوية قصوى في كل مدينة ذكية، ويُظهر تعاوننا مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحدث تحولاً في الاستجابة للطوارئ وإدارة المخاطر استباقياً باستخدام التحليلات التنبؤية وحماية المجتمع.