محمد بن راشد: "تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد".. مرحلة جديدة تهدف لبناء حكومة أسرع.. أذكى.. وأكثر كفاءة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حفل تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية. مشيداً سموه بالفرق التي جعلت من تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ثقافة عمل يومية، ورسخت نموذجاً حكومياً يضع الإنسان أولاً.

وبارك سموه لفريق وزارة الطاقة والبنية التحتية فوزه بجائزة "أفضل فريق حكومي"، مهنئاً جميع الفائزين في هذه الدورة. كما أشاد سموه بالتحسن النوعي والتطور الكبير الذي حققته "بريد الإمارات" وفريق عملها في تطوير الخدمات وتسريع الإجراءات، وهو ما أثمر عن فوزها في هذه الدورة من البرنامج.

ومع ختام تكريم الدورة الثانية، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق المرحلة القادمة من البرنامج تحت مسمى "تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد". حيث أوضح سموه أن هذه المرحلة تمثل مرحلة جديدة للجهات والفرق الحكومية، تهدف لاختصار الإجراءات أكثر وبناء حكومة أسرع.. أذكى.. وأكثر كفاءة باستخدام التقنيات الحديثة.

